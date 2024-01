La Sharapova, Sinner e le corna...di Natale: cosa c'è dietro il video virale

In una recente intervista Jannik Sinner ha rivelato, in merito ad una sua possibile apparizione a Sanremo, che non eccelle nelle doti artistiche quali canto e ballo preferendo chiaramente il rettangolo di gioco ma nel 2019, a suo malgrado, si dovette concedere. Infatti al Piatti Tennis Center di Bordighera andò in scena un simpatico siparietto per augurare le buone feste: in questo video si vedono tutti gli allievi dell'accademia del grande maestro azzurro compresi Jannik (ai tempo suo allievo) e anche Maria Sharapova esibirsi in un duetto con tanto di corna di renna natalizia. Un video rispolverato in questi giorni dopo la grande vittoria agli Australian Open.