Berrettini, Sinner gli apre la strada di Marsiglia: ecco perché

Il fresco vincitore dell'Australian Open non scenderà in campo in Francia dove invece farà il suo ritorno in azione il romano

29 . 01 . 2024 17:31 1 min

MARSIGLIA (Francia) - Reduce dal trionfo agli Australian Open, il programma di Jannik Sinner subisce significative variazioni a cominciare dal torneo Atp 250 di Marsiglia, al via il prossimo 5 febbraio e al quale il tennista azzurro era iscritto. In un post su 'X' gli organizzatori dell'evento francese hanno comunicato l'ufficiale rinuncia del 22enne altoatesino: "Sinner forfait, negoziazioni in corso con Zverev. La risposta è attesa in giornata". No Jannik, si Matteo! Italia che comunque sarà rappresentata al torneo di Marsiglia. Il quotidiano francese ‘La Provence’ ha infatti annunciato che una delle tre wild card è stata assegnata a Matteo Berrettini. Il tennista romano sta vivendo un difficile avvio di stagione condizionato ancora dagli infortuni (piede) il tutto andando ad impattare pesantemente la classifica: con la rinuncia agli Australian Open gli è costata un'importante perdita di punti che oggi lo vede alla posizione 124. Tennis Sinner, con lo Slam hai fatto 13: le tredici meraviglie di Jannik © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Sinner, elogio ai genitori Sinner, la scomessa Tutte le news di Tennis

Abbonati per continuare a leggere L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora! Plus+ € 5,90 /mese Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi