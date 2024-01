Sinner nella storia, Vavassori: “Fenomeno anche fuori dal campo”

Il gruppo azzurro è sempre più unito e i risultati ottenuti agli Australian Open ne sono anche in parte il frutto. Appena rientrato da Melbourne e con il fuso ancora da assorbire, il finalista del torneo di doppio, Andrea Vavassori , parla di Jannik Sinner e di quello che ha fatto conquistando il primo Slam di carriera in singolare : «Con Jannik abbiamo vissuto poche esperienze dirette ma ci siamo spesso incrociati nei tornei, ovviamente anche in quello appena concluso. Agli Australian Open noi italiani abbiamo trascorso momenti speciali, indimenticabili. Anche il tifo a favore ci ha aiutati a far bene e moltiplicare le forze. Sentivamo l’eco delle nostre imprese provenire dall’Italia, così le nostre avventure hanno preso ancora più forma».

Vavassori: "Sinner personaggio unico"

Vavassori ha visto quasi tutte le partite di Jannik, ma non dal vivo: «Stare tutto il giorno al circolo a volte può diventare pesante, così me le sono godute guardandole in albergo e in televisione. Ha fatto un percorso netto sensazionale e le sue vittorie contro Djokovic in semifinale e Medvedev in finale rimarranno nella storia». Il campione altoatesino ha confermato i progressi fatti negli ultimi mesi, ma non solo: «È un personaggio unico, in campo e fuori. Lo ammiro molto per la determinazione e la capacità che ha sempre dimostrato di progredire mettendosi anche in discussione. Ha una grande qualità anche nell’analisi delle sconfitte ed è un lavoratore instancabile. Definirlo un predestinato ritengo sia riduttivo, perché proprio grazie alla meticolosità con la quale lui e il suo team preparano le partite è riuscito a fare la differenza».