Volandri, il segreto di Sinner: “Dopo il ko con Nadal a Roma..”

Jannik Sinner ha sorpreso anche Filippo Volandri. Il capitano azzurro, intervenuto nella prima puntata di Tennis Talk, ha dichiarato: "Nelle settimane successive alla nostra vittoria in Coppa Davis dicevo che era solo questione di tempo. Ma non abbiamo calcolato la velocità di Jannik, che ha un tempo diverso dal nostro". Durante il nuovo programma di approfondimento di SuperTennis in cui è stato ospite insieme a Paolo Lorenzi e all'ex coach di Matteo Berrettini Vincenzo Santopadre, Volandri ha aggiunto: "È stato bravissimo dopo il primo set e mezzo a gestire una situazione che sembrava a tratti compromessa quando era sotto 6-3 5-1. Jannik gioca tutti i punti come se fossero l'ultimo. In Coppa Davis va 0-40 contro Djokovic e sa che gli basta un punto per rientrare in partita. A Melbourne Nole gli fa un break nel quarto e va 40-0, a Jannik basta un punto, ribalta il game e fa il break. In finale nel secondo è sotto 5-1, ma cambia la partita e se trasforma la palla break del possibile 4-5 ci giochiamo anche il secondo set".