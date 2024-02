Sinner e il retroscena rivelato da Marcora: "Aveva 14 anni e Piatti mi disse..."

«In passato ho avuto la fortuna di lavorare pure io con Simone Vagnozzi e con il preparatore atletico Umberto Ferrara : sono i migliori nel loro campo. Quando Sinner dopo aver lasciato Piatti ha scelto Vagnozzi, tanti hanno espresso perplessità e invece Simone, che conosce il tennis, lo capisce e ha grandissima passione, ha saputo arricchire il tennis dell’azzurro. E in più c’è un Darren Cahill a supervisionare come un direttore d’orchestra. È una bravura non da poco anche il sapersi circondare dalle persone giuste. Jannik è un ragazzo genuino, molto posato ed educato. Non è la persona che si fa travolgere dal successo, persino il Papa ha parlato di lui ma nella sua determinazione incredibile sta pensando a come migliorare ricordando i primi due set persi in finale».

Potrà arrivare al n.1?

«Ne sono praticamente certo e lo avrei detto anche se non avesse trionfato in Australia. Come già accaduto a Federer e Nadal, pure Djokovic deve fare i conti con l’età e in questo momento non vedo in circolazione tennisti sopra Jannik, per me più forte anche di Alcaraz. Per il trono è solo questione di tempo».

E Marcora, appesa la racchetta al chiodo, cosa fa ora?

«Avevo detto basta a gennaio 2022 per la delusione di aver dovuto rinunciare agli Australian Open per la positività al Covid pochi giorni prima, poi ho pensato fosse una decisione troppo drastica e a giugno sono tornato per giocare un’ultima volta i miei tornei preferiti, cioè US Open, Australian Open e Indian Wells, dove a marzo 2023 ho salutato il tour. Dopo il ritiro sono entrato nell’azienda siderurgica di famiglia, nel settore dell’acciaio laminato. Sto imparando a muovermi in un mondo diverso, ma che rappresenta un’altra sfida».