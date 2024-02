Sinner, in Serbia ancora ci pensano: la rivelazione sullo stato di Djokovic

La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open è stato un avvenimento storico nel mondo dello sport. Jannik in finale si è imposto contro Medvedev completando una rimonta straordinaria, mentre in semifinale l'altoatesino ha eliminato un certo Novak Djokovic . Nonostante lo stesso Nole gli avesse riconosciuto gli ovvi meriti per quanto fatto in campo, in Serbia alcuni giornalisti vicini al numero 1 al mondo hanno voluto esporre il proprio punto di vista sulla partita rivelando quanto accaduto nelle ore che hanno avvicinato la sfida tra l'azzurro e il serbo.

"Djokovic era visibilmente debole"

Durante il podcast Reketiranje Show Luka Nikolic ha infatti spiegato: "Djokovic ha avuto la febbre la notte prima della semifinale. Era stato male per tre settimane, poi ha avuto una ricaduta. È per questo che ha giocato così nei primi due set: era visibilmente debole, non era in grado. In quelle condizioni, non gli è stato possibile giocare bene. Non voleva andare dal medico, di modo che i giornalisti non lo infastidissero e sollevassero un polverone". Nonostante questo, Djokovic non si è comunque aggrappato a nessun tipo di alibi analizzando in maniera riconoscente la superiorità dell'altoatesino nel penultimo atto del torneo giocato a Melbourne.