Berrettini e il rapporto con Sinner: "Noi diversi ma simili, dopo Malaga..."

"Momento bellissimo per il tennis italiano, Jannik ha fatto un miracolo e userò questa energia per il mio tennis. Le parole di Jannik mi fanno piacere perché sono vere , mi è stato vicino dopo Malaga, siamo diversi ma simili . Rincorriamo tutti e due un sogno, ho sempre saputo che avrebbe fatto grandi cose . C'è un stato un Rinascimento del tennis italiano, questi successi fanno bene al tennis e credo che un momento così è raro in qualsiasi sport". Così Matteo Berrettini , a margine dell 'incontro tra il Presidente della Repubblica e gli azzurri vincitori in Coppa Davis .

Il ritorno

"Il mio ritorno? Sto meglio, ma non ancora al 100%. A breve capiremo quali saranno le tappe, l'obiettivo è non avere più questi stop che mi stanno massacrando il fisico ma soprattutto la mente. Sto lavorando duro e mi sto impegnando forse come non mai quindi ho buone sensazioni per il futuro. Questo è il momento in cui sento meno pressioni negli anni, sto pensando solo a divertirmi e non al risultato. Mi sento bene e ci vedremo in campo", conclude.