Cobolli vola ai quarti a Montpellier: Lestienne ko, ora sfiderà Coric

Prosegue il buon momento di Flavio Cobolli. Il giovane romano, unico italiano presente in tabellone nell' 'Open Sud de France' (ATP 250 - montepremi 579.320 euro) che si sta disputando sul veloce indoor dell’omonima Arena di Montpellier (lo scorso anno il titolo fu vinto da Jannik Sinner, assente in questa edizione), ha battuto al secondo turno il francese Constant Lestienne (n.106) in due set col punteggio di 6-4 6-1 qualificandosi così per i quarti dove ad attenderlo ci sarà la testa di serie n.4 del tabellone, il croato Borna Coric, da lui mai affrontato fin qui in carriera. "Ho provato a fare il mio gioco, sono stato concentrato sin dall'inizio del match e adesso dovrò cercare di recuperare al meglio in vista di domani. Affronterò Coric e sarà un match dfficile", ha dichiarato a fine partita il tennista azzurro.