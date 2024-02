Errani-Paolini show! Trionfo nel doppio a Linz: alchimia per le Olimpiadi

Un significativo passo avanti nella rincorsa a un posto in tabellone alle prossime Olimpiadi di Parigi . È quello compiuto da Sara Errani e Jasmine Paolini , capaci di alzare il trofeo di doppio nel Wta 500 di Linz (montepremi $ 922.573) : sul veloce indoor della “TipsArena” in finale - la 3ª per loro in coppia - la 36enne di Massa Lombarda e la 28enne di Bagni di Lucca si sono imposte nel decisivo long tie-break, in un’ora e 36’, sulla statunitense Nicole Melichar-Martinez e l’australiana Ellen Perez , prime favorite del seeding e giunte all’ultimo atto alle Finals 2023 a Guadalajara , che sabato avevano stoppato le altre due azzurre Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan . È il secondo titolo come binomio per la veterana romagnola e l’attuale leader italiana in classifica dopo quello a Monastir lo scorso anno (stop in finale a Melbourne 1 nel 2022). Per Sara, già regina del ranking di specialità (2012), si tratta del trofeo n.29 in carriera, il terzo per Jasmine.

Abbracci e sorrisi per le due, che hanno confermato con i fatti l’alchimia già evidenziata con gli ottavi raggiunti ai recenti Australian Open. In particolare per la Errani il desiderio di poter disputare la sua quarta Olimpiade, in estate al Roland Garros (dove ha vissuto una delle emozioni più forti in carriera, con la finale 2012 contro Maria Sharapova), è una motivazione speciale, più forte degli acciacchi di oltre venti anni di militanza nel circuito professionistico. In singolare l’“Upper Austria Ladies Linz” ha visto l’affermazione della lettone Jelena Ostapenko, che ha concesso appena 5 game alla russa Ekaterina Alexandrova cogliendo il secondo titolo nel 2024 dopo Adelaide così da avvicinarsi al rientro in Top 10.

Bublik trionfa in rimonta a Montpellier: Coric ko

È all’insegna delle rimonte il trionfo di Alexander Bublik nell’Atp 250 di Montpellier, dove il kazako è diventato il primo giocatore a cogliere un titolo nel tour dopo aver perso il primo set in tutti gli incontri: il croato Borna Coric, che nei quarti aveva stoppato Flavio Cobolli, è stato costretto ad inchinarsi alla distanza al 26enne nato a Gatcina (80% dei punti fatti con la prima di servizio, inclusi 19 ace), che bissando il titolo del 2022 nella città francese succede così nell’albo d’oro a Jannik Sinner e mette in bacheca il quarto trofeo, ritoccando il best ranking (da oggi n.23).

Debutta nel pomeriggio (non prima delle 16) Lorenzo Musetti nel 250 di Marsiglia, dove deve vedersela con il tedesco Maximilian Marterer, piegato in 3 set nell’unico precedente, al challenger di Forlì 2022. Si gioca un posto nel main draw Giulio Zeppieri, che sconfitto lo spagnolo Sanchez Izquierdo trova il padrone di casa Hugo Grenier. Fatale il turno decisivo delle qualificazioni invece a Cordoba per Marco Cecchinato, battuto dall’argentino Roman Burruchaga.

Belgio e Repubblica Ceca si sono aggiunte ad Olanda, Canada, Germania, Brasile, Finlandia, Stati Uniti e Francia tra le nazioni vincitrici nei preliminari che ammettono alle Davis Cup Finals di settembre, fase a gironi a cui sono qualificate di diritto Italia campione in carica, Australia finalista e le wild card Spagna e Gran Bretagna. Nella notte si sono completate le ultime due sfide: Cile-Perù e Argentina-Kazakhistan.

Risultati

Finali Wta Linz, singolare: Ostapenko (Let) b. Alexandrova (Rus) 6-2 6-3; doppio: Errani/Paolini (Ita) b. Melichar-Martinez/Perez (Usa-Aus) 7-5 4-6 10-7.

Wta Hua Hin, finale: Shnaider (Rus) b. Zhu Lin (Cin) 6-3 2-6 6-1.

Atp Montpellier, finale: Bublik (Kaz) b. Coric (Cro) 5-7 6-2 6-3.