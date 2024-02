Sinner e l’inatteso aiuto di Medvedev: a Rotterdam altra pagina storica?

"Purtroppo non potrò essere presente a Rotterdam. Dopo la mia dura e lunga cavalcata a Melbourne il mio corpo, e in particolare il mio piede destro, non è ancora del tutto pronto per tornare a giocare. Adoro giocare a Rotterdam, ho una lunga storia con questo evento e spero di poter tornare nel 2025". Sono le parole con cui Daniil Medvedev, sconfitto in finale agli Australian Open da Jannik Sinner, annuncia il proprio forfait nel torneo olandese. E proprio l'assenza del 27enne russo potrebbe favorire l'ulteriore ascesa del talento azzurro...