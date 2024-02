L'Arabia si prende anche Sinner! Arriva lo Slam saudita: di cosa si tratta

Dopo il dirompente arrivo nella scena internazionale sul mondo del calcio e del golf, l'Arabia Saudita continua a concentrare i suoi sforzi per attirare il top dello sport mondiale e ora è pronta a lanciarsi in una nuova avventura: il tennis. Ad annunciarlo al mondo ufficialmente, con una nota stampa, è stato Turki Alalshikh, più o meno l'equivalente di un ministro di cultura e spettacolo saudita, con il nome del mega torneo: "Six King Slam", che vedrà scendere in campo in quel di Riad i maggiori campioni del circuito.