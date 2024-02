Bronzetti ko al primo turno del torneo ad Abu Dhabi: vince Kalinina

Lucia Bronzetti, ripescata come lucky loser nel 'Mubadala Abu Dhabi Open' dopo il forfait di Badosa, ha ceduto all'esordio in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (7-1), in un'ora e 46' di gioco, all’ucraina Anhelina Kalinina, n.32 del ranking Wta. La 26enne di Nova Kakhovka aveva vinto l’unico precedente contro la romagnola, numero 53 in classifica, disputato al primo turno delle qualificazioni dell’ITF da 25mila dollari di Santa Margherita di Pula 10 (terra rossa) nel 2016. Nel prossimo match Kalinina sfiderà la tennista russa Ljudmila Samsonova.