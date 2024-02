Sinner spiazza anche l’ex numero uno: “Una cosa completamente senza senso”

Segui tutto il tennis LIVE in diretta sul nostro sito

Roddick incensa Sinner

A proposito del 22enne di San Candido, primo italiano a vincere in Australia e secondo azzurro della storia a trionfare in un torneo dello Slam dopo Adriano Panatta (Roland Garros 1976), l'americano commenta: "Vedo questo nuovo prototipo di tennisti professionisti, super snelli, super atletici, super in forma. Giocano tutti bene su entrambi i lati. Possono colpire lungo, possono colpire in diagonale. Sinner colpisce in modo aperto, come se fosse una sorta di difesa, ma poi manda dei missili lungo la linea dal nulla”. Poi conclude in modo scherzoso: “Mi sembra di prendere delle pillole per la pazzia. Quando lo guardo, non ha alcun senso per me".

Sinner e l’inatteso aiuto di Medvedev: a Rotterdam altra pagina storica?

Sinner, è Djokovic-gate. La verità del coach sulla semifinale Australian Open