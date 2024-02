“Djokovic a casa di Sinner dopo la delusione in Australia”: la rivelazione

Novak Djokovic , stando alla stampa serba, sarebbe in vacanza in questi giorni in Alto Adige per un periodo di riposo dopo le delusioni all' Australian Open dove è stato eliminato in semifinale da Jannik Sinner , che ha poi vinto il torneo superando in finale il russo Daniil Medvedev .

Vacanze in Italia per Djokovic

'Novak è andato da Sinner', titola il quotidiano Blic. 'Djokovic è in vacanza in Italia con la famiglia', aggiunge il giornale belgradese, secondo il quale 'il miglior tennista del mondo è andato a sciare in Suedtirol, dove è nato il campione degli Australian Open'. Djokovic sarebbe arrivato con un aereo privato dalla Spagna a Bolzano, proseguendo poi per la Val Gardena. 'Non è un segreto che a Novak piace sciare, e in Sudtirol avrà l'occasione di riposarsi dalle fatiche, e anche dalle alte temperature degli Australian Open', scrive Blic aggiungendo che la vacanza italiana di Djokovic durerà al massimo una settimana, poichè il campione dovrà continuare la preparazione per il prosieguo della stagione. Nei giorni scorsi lo stesso Djokovic aveva fatto sapere di volersi prendere libero tutto febbraio per tornare in campo il 6 marzo al torneo Masters 1000 di Indian Wells.