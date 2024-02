Cocciaretto ed Errani, esordio ok al torneo di Cluj: Arango e McNally ko

Esordio sul velluto per Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani nel 'Transylvania Open' (WTA 250 - montepremi di 267.082 dollari) di scena sul veloce indoor di Cluj-Napoca, in Romania.

Classifica Wta

Cocciaretto ed Errani al secondo turno

La 23enne di Fermo, n.56 del ranking e 5 del seeding, reduce dagli ottavi nel “500” di Linz, ha liquidato 6-0, 6-1, in un’ora e cinque minuti, la colombiana Emiliana Arango, n.122 del ranking. Buona la prima anche per Sara Errani. La 36enne di Massa Lombarda, n.98 WTA, reduce dal titolo di doppio vinto a Linz in coppia con Jasmine Paolini, ha battuto 6-2, 6-4, in un’ora e venti minuti di partita, la statunitense Caty McNally, n.170 del ranking.

Sinner spiazza anche l'ex numero 1