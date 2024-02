Musetti eliminato a Marsiglia: Machac lo batte in due set e vola ai quarti

Semaforo rosso per Lorenzo Musetti nel secondo turno dell' Open 13 Provence , torneo Atp 250 dal montepremi di 724.015 €, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports di Marsiglia. Il 21enne carrarino, n.27 del ranking mondiale è stato battuto in due set per 6-3 6-2 dal ceco Tomas Machac , n.66 al mondo.

Musetti-Machac, la cronaca

Match in equilibrio fino al 6° game del primo set, quando Machac ha rubato la battuta all'azzurro per poi chiudere 6-3. Il cararrino ha reagito all'inizio del secondo parziale, recuperando un break di svantaggio ma perdendone tre subito dopo. Con l'eliminazione di Musetti (dopo quella di Zeppieri al 1° turno), non restano più tennisti italiani in tabellone. Appuntamento la prossima settimana a Rotterdam, dove Musetti parteciperà insieme ai compagni di Davis Sinner e Sonego.