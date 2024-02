Sinner-Djokovic, ecco quando e dove potrebbe esserci il nuovo duello

Jannik Sinner e Novak Djokovic potrebbero riaffrontarsi molto presto. Il tennista altoatesino, dopo il successo agli Australian Open , guiderà la pattuglia degli azzurri ammessi direttamente ai tabelloni principali del " BNP Paribas Open ", torneo combined che prevede un Masters 1000 Atp e un Wta 1000, in scena all' Indian Wells Garden dal 3 al 17 marzo. Insieme a Jannik saranno presenti Musetti , Sonego e Cobolli .

Djokovic, Indian Wells cinque anni dopo

A Indian Wells, per la prima volta dopo cinque anni, tornerà anche il numero 1 del mondo Djokovic, che punta al record di sei titoli nel torneo. Nole è stato campione nel 2008, nel 2011, nel 2014, nel 2015 e nel 2016. Il serbo ha firmato la più lunga serie di successi consecutivi nella storia del torneo, 20 match vinti tra il 2014 e il 2016. Non ha più giocato in California dal 2019, quando venne eliminato al terzo turno. Dunque, dopo lo scontro in semifinale di Melbourne in cui Sinner ha avuto la meglio, i due potrebbero tornare ad affrontarsi negli Stati Uniti. Ci sarà anche il campione in carica Carlos Alcaraz, che l'anno scorso è diventato il primo a vincere il titolo senza perdere un set dai tempi di Roger Federer (2017). Grazie al ranking protetto, presente anche Rafa Nadal, tre volte campione a Indian Wells (2007, 2009, 2013).