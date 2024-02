L’ATP dimentica Sinner, Jannik gli rovina il copione. E Djokovic si lamenta

LONDRA (Inghilterra) - L'Atp ha rilasciato oggi il video di ‘The Tour: A Reality Show’ con protagonisti tanti giocatori come Francis Tiafoe, Holger Rune, Stefanons Tsitsipas, Casper Ruud, Andrey Rublev, Andy Murray e Novak Djokovic come non li avete mai visti. In questo video Novak Djokovic recita il ruolo di...Novak Djokovic! Infatti il senso del video è che il circuito Atp è un grande reality show dove tutto è già scritto con un copione e i tennisti non sono reali ma personaggi interpretati da attori. Infatti il campione serbo si chiama Bert Critchley, un attore che sognava di diventare campione di sci e che interpreta il numero 1 al mondo. Nel video si vede Bert fare "le prove di impersonificazione" di Djokovic come il suo classico strapparti la maglia. Nel video non è presente Jannik Sinner.