Darderi fantastico a Cordoba: Hanfmann battuto, prima semifinale Atp!

Luciano Darderi stupisce ancora al Cordoba Open, ATP 250 sulla terra battuta (montepremi 640.705 dollari) che apre la Golden Swing latino-americana. Numero 136 del mondo, all'Estadio Mario Alberto Kempes ha sconfitto 7-6 (7-2), 6-1 il tedesco Yannick Hanfmann, numero 59. Ha trasformato il suo primo quarto di finale nel circuito maggiore in un trionfo della volontà e della condizione atletica. Aver raggiunto la sua prima semifinale Atp lo proietta virtualmente alla posizione numero 107 nella classifica mondiale, secondo le proiezioni in tempo reale, il suo best ranking. Ora lo aspetta, intorno alla mezzanotte ora italiana, l'argentino Sebastian Baez, numero 26 del mondo e seconda testa di serie che l'ha fermato negli ottavi un anno fa.