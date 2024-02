Nardi, sogno top 100: finale a Chennai, doppio nastro e annulla match point!

CHENNAI (INDIA) - Luca Nardi approda in finale al Chennai Open, Challenger 100 dotato di un montepremi di ben 133mila dollari in corso sul cemento outdoor della città indiana. Il 20enne tennista pesarese, testa di serie numero 1 e 114esimo del ranking mondiale, ha sconfitto in semifinale il taiwanese Chun Hsin Tseng (numero 307) con il punteggio di 6-4 4-6 7-6(6) dopo aver salvato un match point nel tie-break aiutato dal nastro incredibilmente per ben due volte. Domenica l'azzurro sfiderà per il titolo l'indiano Sumit Nagal (121 Atp) con un doppio obiettivo: il sesto titolo su sette finali Challenger in carriera e l'ingresso, per la prima volta in carriera, in Top 100.