Sinner ha vinto Sanremo (anche se non ci è andato)

Il quesito

La verità è un'altra. Ognuno fa il proprio gioco e gli organizzatori del Festival lo fanno benissimo, sapendo quale e quanto richiamo possa esercitare il fuoriclasse e la fuoriclasse chiamati a scendere la scalinata. Sin qui, nulla da eccepire. Il problema nasce se il fuoriclasse e la fuoriclasse, loro malgrado diventano uno specchietto per le allodole, Acchiappa Auditel nominati sul campo, considerato il tempo fugace che viene loro concesso, sempre per obbedire alla scaletta. Così, viene in mente l'esistenziale quesito di Michele Apicella, alias Nanni Moretti, in Ecce Bombo: "Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?".