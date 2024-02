Sinner e le solite critiche: la risposta in conferenza diventa un mantra

Jannik Sinner torna in campo dopo aver vinto gli Australian Open: il tennista italiano sarà la testa di serie numero 1 al torneo ATP 500 di Rotterdam, che andrà in scena dal 12 al 18 febbraio. Il talento altoatesino si presenterà da Campione Slam per la prima volta in carriera ed esordirà al primo turno contro van de Zandschulp, già sconfitto al debutto sul cemento di Melbourne. L’azzurro è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del torneo olandese e si è soffermato sulle critiche ricevute dopo non aver partecipato alla fase a gironi di Coppa Davis, per poi farlo nella fase finale. Sinner ha dichiarato: “Le critiche ci sono e ci saranno sempre, non puoi fare contenti tutti. Devi affrontarle con la giusta mentalità. Nel 2022 avevo perso contro Carlos Alcaraz allo US Open in cinque set. Avevamo finito tardi poi ero andato in Davis, ma non avevo giocato al 100%. Stavolta la situazione non era uguale, ma simile. Ho pensato che fosse meglio lasciare che giocassero gli altri per arrivare pronto alla fine della stagione. A Malaga ho dato il 100%“.