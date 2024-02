Impresa Darderi, prima finale ATP in carriera: chi sfiderà a Cordoba

Luciano Darderi vola in finale al "Cordoba Open", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 562.345 dollari che si sta disputando sulla terra rossa dell'Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba, in Argentina. Prima finale Atp per il quasi 22enne italo-argentino, che ha sconfitto il tennista di casa Sebastian Baez, testa di serie numero e 2 e 26° del ranking mondiale, per 6-1, 3-6, 6-1. Darderi, che si è assicurato l'ingresso in Top 100 da lunedì, affronterà nell'ultimo atto un altro argentino, Facundo Bagnis, numero 207 del ranking mondiale, che in semifinale ha superato il connazionale Federico Coria per 6-3, 7-5.