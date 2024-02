Darderi trionfa a Cordoba: l'impresa dell'azzurro e la scalata in classifica Atp

CORDOBA (ARGENTINA) - Festa grande per il 21enne italo-argentino Luciano Darderi . Il tennista azzurro conquista il suo primo Atp 250 in carriera battendo nella finale di Cordoba (Argentina) il padrone di casa Facundo Bagnis e chiude una settimana da sogno. Partiti entrambi dalle qualificazioni, l’azzurro ha eliminato uno dietro l'altro Barrios-Vera, Ofner, Hanfmann e Baez, riuscendo a vincere anche questa finale in Argentina, paese in cui è nato e ha vissuto prima di trasferirsi in Italia a 10 anni.

Darderi vola nella classifica Atp

Una finale senza storia, con Darderi che ha subito messo in chiaro la situazione strapazzando l'avversario nel primo set con un nettissimo 6-1, chiudendo poi la contesa in un’ora e 25 minuti con un 6-4 nel secondo. Successo importantissimo per l'azzurro che vola nella classifica Atp conquistando ben 60 posizioni e passando da numero 136 a 76. Darderi si aggiunge così al già nutrito gruppo di italiani in top 100 (sarebbe stato comunque numero 94 se avesse perso in finale). Luciano riesce a soffrire meno dell’argentino il caldo, in una Cordoba travolta dall’umidità (Bagnis si cambia la maglia almeno 3 volte nel corso del match).