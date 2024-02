Nasce Sky Sport Plus e si accende con il grande tennis

TORINO - Solo su Sky il grande tennis gioca tutto l’anno e da oggi diventa un’esperienza totale, sempre più completa e personalizzata. Dopo l’annuncio dell’accordo che consente la trasmissione su Sky e in streaming su NOW fino al 2028 di oltre 80 tornei a stagione tra ATP e WTA, con più di 4.000 partite, oggi, 12 febbraio, nasce “Sky Sport Plus”. Grazie a questa novità, i clienti potranno seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basterà andare sul canale Sky Sport Tennis, al 203, e con il telecomando accedere a Sky Sport Plus, per passare da un campo all’altro, da una superficie all’altra, da un campione all’altro, con un occhio di riguardo ai tennisti italiani, e per non perdersi neanche un colpo decisivo degli incontri più appassionanti coperti dalle telecamere ATP e WTA. Durante i tornei, quindi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni appassionato potrà accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco curate e realizzate da ATP e WTA, per vivere il tennis come mai prima d’ora.