Sinner e Vagnozzi, che fate? Grasse risate: tutta colpa di un ex numero uno

ROTTERDAM (Olanda) - Jannik Sinner si prepara al debutto all'Atp 500 di Rotterdam che, in caso di successo, potrebbe portarlo al 3° posto del ranking mondiale. Il campione uscente dell'Australian Open è determinato nel completare la missione ed è anche di buon umore. In uno degli ultimi allenamenti si vede Jannik e Simone Vagnozzi scherzare con quest'ultimo che improvvisa un'imitazione dell'ex numero 1 del mondo (2003) Andy Roddick. Il tennista statunitense, che ai suoi tempi era molto bravo nell'imitare i colleghi, aveva una sua routine prima di andare ad eseguire il suo dominante servizio. A Rotterdam prima Vagnozzi, mimando il gesto tecnico del particolare servizio di A-Rod, e poi Sinner con il "tic" delle maniche hanno simpaticamente reso omaggio al vincitore degli Us Open 2003.