Alcaraz: "Sinner e Djokovic giocatori da battere". Sull'oro alle Olimpiadi...

BUENOS AIRES (Argentina) - Carlos Alcaraz ha ricaricato le energie dopo la sconfitta ai quarti di finale degli Australian Open contro Zverev ed è pronto a tornare in azione. Lo spagnolo numero 2 al mondo scenderà in campo a Buenos Aires dove deve difendere il titolo della passata stagone, intanto monitora i suoi avversari come dichiarato in conferenza stampa: "Ad oggi Sinner e Djokovic sono i giocatori da battere, non solo per me ma per tutti. Tutti i match sono difficili, tutti ti possono complicare la vita: Zverev, per esempio, è in vantaggio nei miei confronti negli scontri diretti per cui è un avversario che tengo in grande considerazione. Ma in questo momento Djokovic e Sinner sono al top".