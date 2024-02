Dimitrov batte Sonego. Sinner-Van de Zandschulp: chi vince sfiderà Monfils

ROTTERDAM (Olanda) - Lorenzo Sonego esce di scena all'esordio nell'ABN Amro Open', l'Atp 500 al Rotterdam Ahoy, il torneo tennistico di maggior prestigio organizzato in Olanda con montepremi di 2.290.720 dollari. L'azzurro ha perso al primo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-3 in un'ora e 34' di gioco.

Sinner, l'esordio a Rotterdam

Tutto pronto per l'altro italiano rimasto in tabellone, Jannik Sinner contro il padrone di casa Botic Van De Zandschulp. Un rematch degli Australian Open che ha dato il via alla cavalcata trionfale dell'altoatesino fino alla conquista del suo primo Slam in carriera. In caso di vittoria, il numero 4 al mondo affronterà il francese Gael Monfils che si è liberato del canadese di Denis Shapovalov grazie a due ti-break (7-6(4), 7-6(5)).

