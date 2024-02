Sinner-Monfils, quando giocano a Rotterdam: data, orario, tennis in diretta tv

Sinner-Monfils: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Gael Monfils si giocherà giovedì 15 febbraio alla Rotterdam Ahoy e sarà il 4° match in programma della giornata con inizio non prima delle 19:30. Sarà possibile seguire il match tra i due tennisti in gara in diretta tv su Sky Sport Tennis. Inoltre la sfida sarà trasmessa anche in streaming su Sky Go e su NOW.