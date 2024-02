Sinner avanti a Rotterdam, Monfils ko in tre set: chi sfida ai quarti di finale

ROTTERDAM (Olanda) - Continua il cammino di Jannik Sinner nel torneo Atp 500 di Rotterdam. Il tennista azzurro, reduce dal trionfo degli Australian Open, dopo aver eliminato Van de Zandschulp al primo turno archivia anche la pratica Gael Monfils con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in un'ora e 53 minuti. Partita complessa per l'altoatesino che supera il francese al terzo set: ora ai quarti di finale sfida al canadese Milos Raonic.

Sinner-Monfils: la partita

Terzo set: Sinner 6-3

Via al terzo e decisivo set, Sinner al servizio. Piazza il break Sinner che va subito sul 2-0. Conosolidato il vantaggio Jannik corre verso la conquista della partita, Monflis non molla ma al nono game, sul secondo match point, l'azzurro non perdona e porta a casa la partita (6-3) che vale l'accesso ai quarti di finale contro Milos Raonic.

Secondo set: Monfils 6-3

Al via il secondo set con Monfils al servizio, Sinner risponde con un set di vantaggio. Il francese non commette le disattenzioni di inizio match e mantiene il servizio per due turni portandosi sul 2-1. Fatica al quarto game Jannik che resta a 15 e concede un break all'avversario che allunga sul 3-1. Monfils approfitta del vantaggio e si tiene a distanza fino al 5-2 con l'altoatesino al servizio. Dopo il 5-3 Monfils non spreca la chance e alla prima occasione pareggia sull'1-1.

Primo set: Sinner 6-3

Sinner al servizio, inizia la sfida contro Monfils sul sintetico indoor di Rotterdam per conquistare un posto ai quarti di finale contro il canadese Milos Raonic. L'altoatesino aggredisce subito l'incontro, concede solo un 15 al francese e piazza subito il break che viene consolidato nel turno successivo di battuta sul 3-0. Entra in partita Monfils che si porta sul 3-1 per poi allungare il gioco successivo fino ai vantaggi, è bravo Sinner a rimanere solido per portare a casa il 4-1. Mantengono il turno di battuta i due tennisti e sul 5-3 Sinner arriva a servire per il set mettendolo in cassaforte sul 6-3.