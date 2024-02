Sinner, mentalità da campione: “Posso migliorare ancora". Su Monfils...

ROTTERDAM (Olanda) - Jannik Sinner si prepare ad affrontare Gael Monfils negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Rotterdam in una partita non semplice. Infatti il veterano francese, 37 anni, vanta due trionfi nel torneo olandese e Sinner sa che non può abbassare la guardia come dichiarato a caldo dopo il successo contro Van de Zandschulp : "Lui è veramente pericoloso, è uno dei beniamini del pubblico però anche questo fa parte del gioco. Ogni volta che ci siamo affrontati sono stati match duri. Ho visto il suo esordio contro Shapovalov ed ha giocato proprio bene”.

Primo match dopo gli Australian Open

In conferenza stampa Sinner ha parlato del ritorno in azione: "Nessuna pressione extra, mi sono preparato piuttosto bene dopo Melbourne sono arrivato qui presto per sentire meglio i campi. Ovviamente i match sono diversi rispetto agli allenamenti e non vedevo l’ora di scendere in campo. Van de Zandschulp è un grande e pericoloso giocatore. E sono stato all’erta sin dal primo punto, domani sarà diverso. Sicuramente difficile"

Oro olimpico o grande Slam?

"Io credo che ogni personaggio, ogni atleta ha una visione diversa. Per me in testa c’è il fatto che si gioca ogni quattro anni quindi la possibilità di vincere una medaglia, non importa di che tipo, ha un peso diverso. Quindi è importante, già far parte di quella manifestazione è un’opportunità perché conosci atleti nuovi, tutti i migliori al mondo. Io non vedo l’ora almeno di provare a conoscere alcuni atleti e chiedergli delle cose, anche sull’aspetto mentale perché ti può aiutare".