Incubo Sinner per Rublev: “Non me lo aspettavo. Ero spaventato”

ROTTERDAM (OLANDA) - Dopo aver superato in due set il belga Bergs all'esordio, Andrey Rublev ha battuto in rimonta anche il canadese Felix Auger-Aliassime approdando così ai quarti di finale dell'ABN AMRO Open, torneo Atp 500 in corso di svolgimento sui campi in cemento di Rotterdam (Olanda). Dall'altra parte del tabellone c'è Jannik Sinner. I due si sono ritrovati uno di fronte all'altro poche settimane fa, quando l'azzurro ebbe la meglio nei quarti di finale all'Australian Open, torneo poi vinto dal 22enne di San Candido. Riavvolgendo il nastro e tornando a quella sfida, il russo commenta: "Non ero sorpreso, mi aspettavo che potesse battermi, il suo livello in questo momento è impressionante. Forse non mi aspettavo che potesse battermi così facilmente, in soli tre set. Dopo che mi aveva battuto in Australia ero spaventato che Djokovic potesse batterlo in tre set e mi sono detto: ‘ok, se Novak lo batte in tre set, quanto devo lavorare io che ho perso con Jannik in tre set? Quanto sono lontanto dal loro livello?' Poi il fatto che Sinner abbia battuto anche Djokovic mi ha fatto capire che devo solo lavorare e continuare a spingere".