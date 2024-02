Nadal salterà il torneo di Doha: tenterà di tornare a Indian Wells

Rafa Nadal , costretto a rinunciare agli Australian Open dopo l’infortunio patito a Brisbane dove era tornato in campo dopo un anno di assenza, rimanda il suo rientro agonistico annunciando la cancellazione dal torneo di Doha, al via lunedì. "Ho avuto qualche piccolo problema nelle ultime settimane e in questo momento per me ogni infortunio anche piccolo è un passo indietro dal punto di vista fisico, tecnico e anche mentale - le sue parole in un'intervista tv di cui è stato anticipato un estratto -. Confido al 100% di essere a Indian Wells che è un torneo speciale per me. Non so se è l'ultima volta che lo giocherò ma è possibile sia così, per cui vorrei proprio esserci".

Obiettivo Indian Wells

L’obiettivo primario del 14 volte vincitore del Roland Garros resta arrivare in forma per gli appuntamenti sulla terra: "Voglio darmi una possibilità di godermi fino in fondo la stagione sul rosso". In chiave tricolore sono Buenos Aires e Delray Beach gli altri scenari che vedono protagonisti gli italiani. Sulla terra della capitale argentina tornano in campo in serata per il 2° turno Andrea Vavassori e Luciano Darderi.

Il torinese sfida il serbo Laslo Djere, n.35 Atp (chi vince si regalerà, salvo clamorosi colpi di scena, il match con Carlos Alcaraz, campione in carica e primo favorito), mentre il 21enne italo-argentino ritrova il padrone di casa Sebastian Baez, battuto una settimana fa a Cordoba nella sua cavalcata al primo titolo nel tour. Sul cemento della Florida, dove ieri a tarda sera Matteo Arnaldi ha affrontato l'australiano Rinky Hijikata, prova invece a staccare il pass per i quarti Flavio Cobolli contro lo statunitense Zachary Swajda, proveniente dalle qualificazioni.

Risultati Atp 500 Rotterdam, 2° turno

De Minaur (Aus) b. Goffin (Bel) 6-3 6-1, Raonic (Can) b. Bublik (Kaz) 6-4 6-4. 1° turno: Rune (Dan) b. Safiullin (Rus) 6-4 2-6 6-1, Monfils (Fra) b. Shapovalov (Can) 7-6(4) 7-6(5), Ruusuvuori (Fin) b. Humbert (Fra) 7-6(5) 4-6 6-3. Wta 1000 Doha, ottavi: Swiatek (Pol) b. Alexandrova (Rus) 6-1 6-4, Rybakina (Kaz) b. Navarro (Usa) 6-1 6-7(6) 6-4, Fernandez (Can) b. Zheng (Cin) 7-5 6-3, Pliskova (Cze) b. Noskova (Cze) 3-6 7-5 6-1.