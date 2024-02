Sinner, cambia tutto: numero 3 del mondo anche se non vince a Rotterdam

Jannik Sinner è sempre più vicino a conquistare il terzo posto del ranking Atp . L'altoatesino è ora impegnato a Rotterdam e ha l'obiettivo di superare Daniil Medvedev nella classifica mondiale. Il russo, dopo aver saltato il torneo in Olanda, non parteciperà nemmeno al torneo Atp 250 di Doha (in programma dal 19 al 24 febbraio) per problemi fisici e ora l'azzurro ha una clamorosa occasione di sorpasso.

Sinner numero 3 del rankink Atp, ecco come

Medvedev infatti perde 250 punti e Sinner ha la chance di superarlo in classifica in base al piazzamento in Olanda. Il tennista italiano, che deve giocare contro Monfils agli ottavi del Rotterdam Open, non avrà bisogno di vincere il torneo olandese ma conquisterà la posizione numero 3 del ranking mondiale anche in caso di qualificazione in finale.