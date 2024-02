Sinner-Raonic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

ROTTERDAM (OLANDA) - Dopo il successo all'Australian Open, primo italiano a riuscirci e secondo azzurro della storia a vincere un torneo Slam dopo Panatta (Roland Garros 1976), Jannik Sinner non vuole più fermarsi. Il 22enne di San Candido, dopo aver battuto con un doppio 6-3 il padrone di casa Botic Van De Zandschulp , nel secondo turno ha superato il francese Gael Monfils in tre set (6-3 3-6 6-3). L'altoatesino, che sul cemento olandeseva a caccia del sorpasso nel ranking Atp al russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo che l'anno scorso lo ha battuto in finale e in questa edizione ha dato forfait, ai quarti sfiderà il canadese Milos Raonic , vittorioso contro l'olandese Jesper De Jong al debutto e contro il kazako Alexander Bublik al secondo turno .

Sinner, cambia tutto: numero 3 del mondo anche se non vince a Rotterdam

Sinner-Raonic: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e Raonic, valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Rotterdam (Olanda), è in programma venerdì 16 febbraio con orario d'inizio previsto per le 21 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

