Sinner-Griekspoor: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

ROTTERDAM (Olanda) - Come nell'edizione del 2023 tra Jannik Sinner e la finale c'è il beniamino di casa Tallon Griekspoor , numero 29 al mondo. L'azzurro ha battuto in semifinale, non senza qualche problema, Milos Raonic costretto poi al ritiro mentre Griekspoor ha portato a casa un bel successo contro il finlandese Ruusuvuori , olandese che ha rischiato di essere eliminato al 1° turno da Lorenzo Musetti in un match dove ha annullato due match-point al tennista italiano vincendo 7-6 al 3° set. Griekspoor è un tennista più gestibile per Sinner rispetto a Raonic che con il peso della sua prima di servizio ha complicato un po' la vita al numero 4 del mondo .

Il vincente di questa partita conoscerà già il suo avversario visto che alle 15:00 Grigor Dimitrov affronta Alex DeMinaur reo di aver eliminato la testa di serie numero 2 del torneo Andrey Rublev.

Sinner-Griekspoor: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e Griekspoor, valida per la semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam (Olanda), è in programma sabato 17 febbraio alle 19:30 sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis. Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.