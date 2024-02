Sinner numero 3 del mondo! Finale a Rotterdam: Griekspoor liquidato

ROTTERDAM (Olanda) - Jannik Sinner ha liquidato il beniamino di casa Tallon Griekspoor, numero 29 al mondo, e vola in finale a Rotterdam nel torneo Atp 500 di scena sul sintetico indoor olandese. L'azzurro ora se la vedrà con De Minaur. Dopo aver battuto ai qiuarti il francese Monfils in tre set, l'altoatesino ha sofferto di meno contro il rivale olandese, portandosi a casa il match in meno di due ora col punteggio di 6-2 6-4. Grazie a questo successo, Sinner è diventanto il numero 3 del ranking mondiale, a prescindere da come vada la finale (in caso di sconfitta, lo diventerebbe tra 10 giorni). L'altoatesino è nella storia, essendo un risultato mai raggiunto in precedenza da un tennista italiano: Sinner ha eguagliato Adriano Panatta ed è diventato così il primo numero 3 italiano dell'era moderna. Pietrangeli lo era stato nel 1959 e nel 1960, ma la classifica Atp fu introdotta solo nel 1974.