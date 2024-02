Sinner, Griekspoor e la corsa al numero 3 del mondo: “Non ci sto pensando"

ROTTERDAM (Olanda) - Jannik Sinner approda per il 2° anno consecutivo alle semifinale del torneo Atp 500 di Rotterdam dove, come l'anno scorso, affronterà Tallon Griekspoor . L'azzurro arriva alla semifinale dopo il successo contro Milos Raoinic costretto a ritirarsi per un infortunio : "Di sicuro Milos è uno dei giocatori più difficili da affrontare. Giocarci contro è una sfida inusuale. Serve benissimo, io invece ho sbagliato un paio di cose dopo essere andato avanti di un break. Già dai due turni precedenti sto facendo un po' fatica a ritrovarmi in campo e anche oggi credo che nel primo set Raonic abbia giocato meglio di me. Ho cercato di rimanere mentalmente in partita, anche se alla fine non è così che vorresti vincere. Milos ha già avuto tantissimi infortuni, gli auguro di recuperare presto" ha dichiarato Jannik a fine partita.

La caccia al numero 3

Con Daniil Medvedev che non parteciperà neanche al torneo do Doah si incrementano le possibilità per Sinner di scavalcarlo al 3° posto nel ranking anche senza vincere Rotterdam, ma il 3° posto non è nella testa dell'altoatesino: " "È una partita importante per ritrovare soprattutto il mio livello in campo. So che se vinco si sale ma non ci sto pensando. Il lavoro che ho da fare è ancora tanto se lo merito sarò numero tre altrimenti resto al numero quattro. La cosa più importante è crederci. Vediamo come va, sono abbastanza tranquillo"