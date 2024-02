Vavassori lotta ma Alcaraz è troppo forte: Carlos in semifinale a Buenos Aires

BUENOS AIRES (Argentina) - Non riesce l'impresa ad un ottimo Andrea Vavassori (numero 152 al mondo) ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Buenos Aires dove è entrato dalle qualificazioni. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Carlos Alcaraz 7-6(1), 6-1 dopo 100 minuti di partita dove Andrea ha fatto soffrire e non poco il campione in carica del torneo. Infatti nel primo set Alcaraz deve affrontare anche una palla break al 4° gioco, Vavassori è incisivo nei suoi turni di servizio dove concede solo una palla break al 7° gioco annullandola per il 4-3. La prima frazione si decide al tie-break dove lo spagnolo è letale: con due palle corte si porta sul 3-0, Vavassori perde il filo della partita ed il parziale finisce 7-1 per il numero 2 al mondo che non si gira più.