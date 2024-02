Gioia Sinner: “Orgoglioso di come sono riuscito a giocare. Cercheremo..."

Jannik Sinner si è aggiudicato anche l'Atp di Rotterdam in finale contro Alex De Minaur. Il tennista altoatesino, dopo aver trionfato a Melbourne, si è sbarazzato del giocatore australiano in due set con il punteggio di 7-5 6-4. Al termine della sfida Jannik ha dichiarato: "Intanto complimenti ad Alex De Minaur: giocare contro te è sempre difficile, ti auguro il meglio per la stagione. Mi piace giocare il doppio con te, è meglio rispetto a quando giochiamo contro. Sei un giocatore gentile e penso che arriveranno tanti successi, stai migliorando ogni settimana".