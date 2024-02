Sinner, la ricetta per il trionfo: "Così vinco prima di entrare in campo”

«Ho chiesto scherzando a Jannik se ha intenzione di perdere un match quest’anno, ma non ne sono così sicuro…». La battuta di Alex De Minaur, durante la premiazione, la dice lunga sulla considerazione di cui gode nel tour il campione degli Australian Open. Che con il trionfo a Rotterdam ha inanellato la 15ª vittoria di fila (12 nel 2024 più le tre che hanno portato alla storica conquista della Coppa Davis alla fine della scorsa stagione). «Vuol dire tanto essere riuscito a vincere dopo la fi nale di 12 mesi fa, significa che ho imparato dagli errori - ha sottolineato l’azzurro -. E ciò mi consente di conquistare un trofeo importante per la mia carriera, in un torneo in cui mi hanno sempre aiutato, fin dalla wild card concessami quando avevo 18 anni. È stata una finale difficile, però ho provato a rimanere lì, soprattutto mentalmente. Faticavo in ogni turno di battuta, non riuscendo a servire bene, ma non sempre posso fare tutto in modo perfetto. Insomma, posso essere contento di come è andata».