Panatta, Sinner, la risposta a Bertolucci e la frase su Jannik: “Gli auguro…"

Panatta replica a Bertolucci

A Paolo Bertolucci che dice "finalmente potrete lasciare in pace Adriano Panatta", lui replica: "Gli assicuro che io sto in pace in ogni caso. Ho sempre detto che prima o poi qualcuno doveva superare questo record. Io vivo nel presente e quel ragazzo che giocava quasi 50 anni fa per me è un amico lontano e che ricordo anche abbastanza poco. Per cui non ho problemi di invidia, spero che Jannik vinca molto più di me e spero che vincano anche altri italiani molto più di me perché questo è lo sport e questo deve essere lo spirito. L'unica cosa che gli auguro a Sinner è che quando smetterà di giocare, tra 15-20 anni, abbia acquisito un po' di disincanto. Perché il disincanto aiuta a vivere meglio, perché tutto ciò che sta vivendo in questo momento prima o poi finisce e inizierà la vita vera, di persone normali che hanno fatto sport. Quelli che vivono nel passato secondo me vivono molto male".