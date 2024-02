De Minaur scherza con Sinner: "Non mi piaci più". E Jannik risponde così

ROTTERDAM (OLANDA) - Quando vede Alex De Minaur (e non solo) Jannik Sinner si scatena. Il 22enne altoatesino, infatti, ha uno score di sette vittorie in altrettanti precedenti contro l'australiano. In quattro occasioni le sfide tra i due sono valsi un titolo e a sorridere è sempre stato l'italiano. Dopo la finale delle Next Gen ATP Finals del 2019, il campione di San Candido ha avuto la meglio anche nell'ultimo atto in Canada e in Coppa Davis lo scorso anno e a Rotterdam. Per l'azzurro, che sale al numero tre della classifica mondiale, un'affermazione importantissima dopo l'exploit all'Australian Open a gennaio (primo italiano a vincere a Melbourne e secondo azzurro a trionfare in un torneo dello Slam dopo Panatta al Roland Garros 1976).