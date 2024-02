Sinner, atto di forza numero 3: come ha confermato il salto di livello

Tranquilli, non è diventato imbattibile, non ancora, e forse non lo diventerà mai, perché nel tennis l’imbattibilità non esiste, e perché ai tipi come lui, l’ex Peccatore oggi diventato “il Riflessivo”, non credo interessi granché. Anzi, gli toglierebbe la gran parte del divertimento, che consiste - ormai lo sanno tutti - nel progredire con costanza e partecipazione, nel ripulirsi durante le rinvigorenti sedute in palestra cui si sottopone, di quei particolari che lo rallentano e disperdono il fluire dei gesti, cosa cui Jannik tiene più di ogni altra. E allora, “Adelante Sinner, cum juicio”, se mi permettete una citazione del Manzoni che ci sta sempre bene. Avanti così con le tue convinzioni, con il lavoro che svolgi per migliorare ciò che agli occhi altrui potrebbe già oggi apparire non oltre modo perfettibile.

Perché in fondo, l’imbattibilità che forse tu non cerchi si riverbera come tale negli stati d’animo dei tuoi avversari, ed è proprio a loro che, in tutta probabilità, cominci ad apparire come un Moloch indistruttibile. Forse anche Demon, al secolo Alex De Minaur, la pensa così, dopo un match nel quale ha messo tutto se stesso, sciorinando le molte novità inserite nel gioco da Gutierrez il coach, e Hewitt il capitano di Davis e capo di tutti gli australiani sul circuito. Le hanno volute proprio per colpa di Sinner, che nella finale di Malaga aveva dominato il giovane aussie, nato da padre ecuadoregno e mamma spagnola, per la sesta volta consecutiva. Da quel confronto nella finale di Coppa, Alex ne uscì in briciole, ma loro sono corsi ai ripari, con l’avvedutezza che contraddistingue chi di tennis se ne intende. Gli hanno chiesto di essere più come Sinner, in quanto ad aggressività, e di far correre di più la palla, se non attraverso la potenza dei colpi – che il venticinquenne non possiede in larga misura – sfruttando la velocità delle gambe.

Ed ecco che De Minaur si è trasformato in questo avvio di stagione in una sorta di grillo, che zompa sulla palla per colpirla dall’alto verso il basso, ma sempre piatta, senza rotazioni. Una palla destinata a viaggiare veloce senza mai alzare la traiettoria. Sinner ci ha fatto i conti per due set lunghi e combattuti, e ne è venuto a capo solo grazie alla strenua volontà di non darsi mai per battuto. “Chi zompa allegramente bene campa” era la strofa recitata dal Marchese del Grillo che ben si attaglia al nuovo tennis di Demon (mai io dico… non picchi come un ossesso, non fai dispetti perché non è nel tuo carattere, non hai zoccoli e corna da caprone, ma chi te lo fa fare di farti chiamare demonio?), ma zompare allegramente per due ore di seguito sotto una tormenta di mazzate, via, non è facile per nessuno, né tra gli umani né tra i satanassi. Così, festeggiamo il secondo titolo conquistato da Sinner in questa stagione, su due tornei disputati. E siamo a dodici vittorie (uno Slam, un Masters 1000, quattro titoli Atp500 tra cui Rotterdam, appunto, e sei Atp250) e a quindici vittorie consecutive (tre in Davis, sette a Melbourne, cinque in Olanda). Siamo anche al numero tre, e uso la prima persona plurale, perché ho l’impressione che Sinner si sia caricato sul podio tutti gli appassionati (e sono tanti, sempre di più) che lo seguono passo passo.