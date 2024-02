Sonego eliminato al primo turno dal torneo di Doha: vince Kotov in due set

Lorenzo Sonego esce subito di scena al "Qatar ExxonMobil Open", Atp 250 da 1.395.8725 dollari che si sta disputando sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Il 28enne di Torino, numero 48 Atp, è stato sconfitto per 6-2 7-5 dal russo Pavel Kotov, numero 65 del ranking, che si era aggiudicato in due set anche l'unico confronto precedente con il piemontese, disputato negli ottavi sul veloce indoor di Stoccolma lo scorso autunno. In tabellone restano due azzurri: Lorenzo Musetti, settima testa di serie, atteso al debutto dal cinese Zhizhen Zhang, e Giulio Zeppieri, promosso dalle qualificazioni, che sfiderà il finlandese Emil Ruusuvuori.