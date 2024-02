Panatta: “Sinner numero 1 già da quest’anno. Ecco il consiglio che gli do”

Siamo qui a festeggiare, e fare festa è sempre bello. Jannik se lo merita, perché è un ragazzo per bene, umile, onesto e intelligente. E non mi sembra poco. In più fa il tennista, e lo sta facendo più che bene. Per un semplice fatto: Jannik Sinner è forte, molto, molto forte. Questo è il quadro di riferimento, ed è un bellissimo quadro. Nel quale c’entra assai poco che abbia superato un signore che faceva tennis un bel po’ di anni fa, tale Panatta Adriano. Lui terzo e io quarto? Ma dai… Lui terzo oggi, ma secondo domani, e poi anche primo, un giorno o l’altro. Anzi, già da quest’anno, ci scommetto. La gara non è con me, io lo so bene e per fortuna sono convinto lo sappia altrettanto bene anche lui. Non sono io, figurarsi Pietrangeli, quello con cui confrontare il proprio cammino. Ma Alcaraz, che potrebbe essere il prossimo da superare, e Djokovic, magari Federer e Nadal.