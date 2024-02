Sinner e il sorpasso ad Alcaraz: ecco quando Jannik può diventare numero 2

Siamo insaziabili, lo so. Lui ha appena superato Daniil Medvedev in classifica , e noi - io, voi, tutti - che facciamo? Lo accudiamo, consigliandolo con atteggiamento carezzevole di prendersi il dovuto riposo? Gli sprimacciamo i cuscini per farlo dormire come un angioletto? Gli portiamo il bicchiere e la brocca d’acqua per evitare che debba alzarsi di notte per bere? Il pitale? Macché. Lo ciancichiamo ben bene perché resti vigile e attento. Gli poniamo domande astruse. Vogliamo di più. Lo Slam australiano? Ci è piaciuto da matti, abbiamo goduto. Quando arriva il prossimo da vincere? E Rotterdam? Gran bel torneo. Con i Carota Boys del posto, filiale “orange” olandese, che sono Carota Boys per nascita. Non ce n’è subito un altro da vincere? Magari proprio a Rotterdam? E poi, la classifica. Ne vogliamo parlare? Per quando è previsto il prossimo sorpasso? Faccio per dire, tanto nel tritatutto Jannik non ha alcuna intenzione di entrarci.

Sinner sale al numero tre, il distacco dagli altri

Apprezzo la tranquilla conduzione di questo suo primo magic moment, il rilassato rispondere che il numero tre, al di là di ogni considerazione, "è solo un numero", che fa piacere da un lato, ma non cambia le disfide che sono ormai in atto da un bel po’. Tocca a quelle dare un senso alla stagione. Sono in quattro a fare a gomitate, e tutti mi pare di poter dire, hanno ottimi motivi per credere in se stessi. Djokovic per ciò che rappresenta, Alcaraz perché è bene che si dia una mossa, Sinner che li ha battuti tutti a ripetizione, e Medvedev che è uomo da cinque finali Slam, anche se ne ha vinta una soltanto. Gli altri, e questa è una novità da prendere in seria considerazione, si sono allontanati, Rublev e Zverev nell’ultima classifica sono rispettivamente a 3.165 e 3.240 punti da Sinner. Un abisso. Colmabile (tutto lo è) per le vie brevi con una vittoria Slam e una in un Masters 1000 a patto che negli stessi tornei Sinner ottenga zero punti, per le vie lunghe invece sperando in una lenta erosione del patrimonio di Semola, e potrebbe non bastare un anno intero di rincorse. Gli altri stanno peggio: Rune, favoleggiato terzo incomodo fra gli under 23 è scivolato a 4.570 punti da Jannik. A lui di vittorie Slam ne servirebbero due e un pezzetto. E vabbè… Dati forniti certificati ieri ufficialmente dall’Atp, Jannik è terzo e Medvedev gli sta dietro di cinque punti appena (poi, la prossima settimana perderà anche quelli di Doha).

