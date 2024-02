Alcaraz: “Trionfi Sinner? Se li merita. Se voglio competere con lui..."

Alcaraz su Sinner

Come detto, dunque, Alcaraz più che mirare al primo posto deve guardarsi le spalle, dove a tallonarlo c'è un Jannik Sinner in stato di grazia. Il 22enne di San Candido sta vivendo un momento magico e dopo aver trascinato l'Italia alla vittoria in Coppa Davis a distanza di 47 anni dalla storica affermazione in Cile ed esser diventato il primo azzurro a trionfare a Melbourne (secondo italiano di sempre a vincere un torneo dello Slam dopo il successo di Adriano Panatta al Roland Garros del 1976), ha trionfato anche all'Atp 500 di Rotterdam battendo in finale l'australiano Alex De Minaur. A proposito dei recenti successi di Sinner, Alcaraz, commenta: "Sono molto contento di come vince i tornei. Se lo merita, lavora sodo per questo. Cerco di vedere le cose in modo positivo. Devo dedicarmi al 100% ogni giorno se voglio competere con lui, perché è al suo livello migliore".

