Sonego e Musetti, una crisi per due

Doppia delusione dalla prima giornata dell’Open di Doha (ATP 250). In apertura è stato subito eliminato Lorenzo Sonego, che ha confermato lo scarso feeling col torneo (sempre uscito al 1° turno nelle quattro partecipazioni), e poco dopo ha fatto la stessa fine Lorenzo Musetti. I due cercheranno di rifarsi in doppio, anche se le prestazioni offerte in singolare lasciano molto amaro in bocca, fotografia del difficile momento che stanno attraversando. Opposto al russo Pavel Kotov e in condizioni difficili per il forte vento che ha cambiato molte traiettorie, Sonego si è perso e quando pareva essersi ritrovato, e qui sta il rammarico, si è nuovamente smarrito e innervosito. Brutto primo set per l’azzurro (6-2). Nel secondo ha avuto sei occasioni per salire 4-0 ma non le ha sfruttate, così dal 4-1 si è visto riagganciato dal russo, non un fulmine di velocità negli spostamenti anche in ragione della stazza, e superato anche grazie ad alcuni colpi fortunosi. Ciò non basta come scusante, perché quando il tie-break sembrava la soluzione al secondo set sono ricomparse incertezze e tremori tecnici.