Berrettini, i messaggi con Sinner e il tennis italiano: “Il nostro segreto”

"Provo grandissima stima per Jannik Sinner. Lo dico dalla prima volta che ci ho giocato a Monte Carlo. Da una parte mi sorprende, dall'altra meno. Per vincere uno Slam ci vogliono tante cose. Sta facendo cose pazzesche, ci scriviamo spesso, siamo in contatto. Siamo più uniti che mai e questo mi sta dando una grandissima mano. Il segreto del tennis italiano è che ci stiamo stimolando a vicenda. Le sue vittorie sono motivo di orgoglio per l'Italia e di stimolo per tornare ad alti livelli". Sono queste le parole di Matteo Berrettini, tennista italiano ex numero sei al mondo, in conferenza stampa sul suo amico e compagno di Nazionale in Coppa Davis Jannik Sinner, vincitore in Australia prima e a Rotterdam poi.